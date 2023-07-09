موجة حر تصل إلى 49 درجة على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالولايات الداخلية.

وحسب النشرية الخاصة لذات المصالح، ستصل درجات موجة الحر المتوقعة إلى 49 درجة مئوية تحت الظل بحيث ستمس كل من ولايات بسكرة، المغير و الوادي.

وصلاحية النشرية تكون بداية من غد الإثنين وتمتد إلى غاية يوم الثلاثاء.

وفي نشرية خاصة للديوان المذكور، أفيد أنّ ولايات: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى، يُرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بها ما بين 44 إلى 46 درجة، تحت الظل ومن المحتمل أن تفوق محلياً الـ 48 درجة، في حين ستكون درجات الحرارة الدنيا ما بين الـ 32 والـ 36 درجة.

وفي كلٍ من، تلمسان، مستغانم، سعيدة، شمال تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، غرب باتنة، ميلة، قسنطينة، قالمة، جنوب خنشلة وجنوب تبسة، ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 43 و45 درجة، تحت الظل.

في حين ستكون درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و32 درجة. وعلى مستوى جنوب عين تيموشنت، جنوب وهران، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين الـ 38 والـ 40 درجة تحت الظل، ومن المحتمل أن تفوق محلياً الـ 42 درجة، في حين ستكون درجات الحرارة الدنيا ما بين الـ 26 والـ 32 درجة.