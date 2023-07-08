اتفاقية بين الإذاعة الوطنية واتصالات الجزائر

أبرمت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر، في مراسم تمّت بحضور المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر عادل بن تومي، إضافة إلى كوادر المؤسستين.

وفي كلمته بالمناسبة، أفاد بغالي أنّ الإذاعة الجزائرية ستساهم بما تملكه من زخم إعلامي وثقافي وفني في إثراء المنصة الجديدة "دزاير PLAY" لاتصالات الجزائر، وهي المنصة التي تساهم في حماية المواطن الجزائري ثقافياً وفنياً وترقية ذوقه. واعتبر بغالي أنّ هذه الاتفاقية تزاوج بين التأثير الإعلامي الذي تمثله الإذاعة الجزائرية، والديناميكية الاقتصادية والتكنولوجية التي تمثّلها اتصالات الجزائر.

من جهته، أبرز بن تومي أنّ اتفاقية الشراكة والتفاهم المبرمة ستسمح للإذاعة الجزائرية واتصالات الجزائر بالترويج للتراث الإذاعي الجزائري الذي لا يقدّر بثمن، والعاكس للتراث الثقافي والتاريخي الذي تتمتع به الجزائر من خلال منصة "دزاير PLAY" لاتصالات الجزائر.

وتندرج الاتفاقية المبرمة بمقرّ اتصالات الجزائر، ضمن الاستراتيجية المسطرة من طرف الإذاعة الجزائرية لإبرام اتفاقيات مع مختلف المؤسسات والهيئات العمومية، تبعاً لتموقع الإذاعة الجزائرية بوزن الشريك الإعلامي الفعال في مرافقة كل مؤسسات الدولة.