الألعاب العربية: 7 ملاكمات جزائريات يبلغن النهائيات

اقتطعت سبع ملاكمات جزائريات، اليوم الأحد، تأشيرات التأهل إلى نهائيات الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة المستمرة بالجزائر.

بمركز تحضير وتجمع المنتخبات العسكرية ببن عكنون في أعالي العاصمة، فازت فتيحة منصوري (أقل من 48 كلغ) بسهولة على الإماراتية جواهر الأمير بعد قرار الحكم الرئيسي توقيف المنازلة في الجولة الأولى.

وبهذا ستلاقي صاحبة برونزية ألعاب البحر المتوسط (2022) في النهائي، المقرر يوم الثلاثاء نظيرتها المغربية، ياسمين متقي، المتفوقة في نصف النهائي الآخر على التونسية وفاء حفصي.

من جهتها، لم تجد مواطنتها حجيلة خليف (أقل من 60 كلغ) أي صعوبة عندما تجاوزت عقبة نظيرتها السعودية هديل جزوان عاشور، وذلك إثر توقيف الحكم الرئيسي النزال في جولته الأولى. وفي نهائي هذا الوزن، ستلتقي خليف، بطلة الألعاب المتوسطية (وهران-2022)، بمنافستها التونسية مريم زياني حمراني. وصرحت حجيلة خليف عقب الفوز "كانت منازلة سهلة بالنسبة إلي، غير أنّ النهائي سيكون من مستوى آخر بما أنني سأواجه التونسية مريم حمراني الغنية عن كل تعريف، أتمنى فقط أن أكون في المستوى لأهدي الجزائر الذهبية".

وفضلا عن الثنائي منصوري وخليف، ضمنت خمس جزائريات تأهلهن إلى النهائي، ويتعلق الأمر بكل من رميساء بوعلام (أقل من 50 كيلوغراماً)، إيمان خليف (أقل من 66 كيلوغراماً)، فاطمة الزهراء حجالة عبد القادر (أقل من 54 كيلوغراماً)، زبيدة هاجر (أقل من 63 كيلوغراماً) وجوهر بنان (أقل من 75 كيلوغراماً)، في المقابل، أقصيت ميلودي سهى (أقل من 52 كيلوغراماً) على يد الأردنية القوية حنان عياد نصر التي تتمتع بمستوى فني مميز. واعتبر مدرب المنتخب الوطني النسوي، عبد الهاني كنزي، أنّ حصيلة الجزائر "إيجابية" ببلوغ سبع ملاكمات النهائي من بين ثمانية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان كنزي، قوله: "الأمور ستكون صعبة في النهائيات أمام الملاكمات التونسيات والمغربيات".

وتتواصل منافسات الملاكمة لليوم الثالث بدخول ستة ملاكمين جزائريين آخرين الحلبة في الدور نصف النهائي. وتقام 19 منازلة في برنامج اليوم الثالث بحضور 103 ملاكمين (78 رجال-25 سيدات).

وبالإضافة إلى الجزائر، يشارك 12 بلداً عربياً في هذه الدورة مع إدخال الملاكمة النسائية لأول مرة في تاريخ الألعاب العربية. ويشارك المنتخبان الجزائريان بـ 19 ملاكماً تحت إشراف المدربين أحمد دين ونور الدين تويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد شوية (سيدات). وبرسم آخر دورة للألعاب العربية الأخيرة (قطر 2011)، أنهت الملاكمة الجزائرية المنافسة في المركز الخامس برصيد 7 ميداليات (فضيتان و5 برونزيات).