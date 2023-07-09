استهلاك الكهرباء.. تسجيل ذروة تاريخية

سجّلت الجزائر، اليوم الأحد على الساعة (15.10 سا)، ذروة تاريخية في ما يخص استهلاك الكهرباء بـ 17508 ميغاواط.

أفاد الناطق الرسمي باسم مجمع "سونلغاز"، خليل هدنة، في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية، أنه بالرغم من الحرارة العالية التي سُجّلت مؤخراً، إلاّ أنّ سونلغاز لم تسجل أي تذبذب في توزيع الكهرباء.

ونوّه هدنة إلى أنّ استثمارات سونلغاز في مجال الهياكل الطاقوية سواءً في الإنتاج أو النقل أو توزيع الكهرباء أثبتت مجدداً نجاعتها وكفاءتها المهنية واحترافيتها، تماماً مثل الموارد البشرية المتخصصة عبر كل شركات وفروع سونلغاز.