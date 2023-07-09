هذا موعد الرحلات الجوية من العاصمة إلى تيارت

أعلنت المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية عن عودة الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطار عبد الحفيظ بوصوف ببلدية عين بوشقيف بولاية تيارت، يومي الأحد و الأربعاء من كل أسبوع بمعدل رحلتين.

وأفاد بيان مصالح ولاية تيارت، بأن إقلاع الطائرة من العاصمة يكون على الساعة السادسة والوصول إلى مطار تيارت على الساعة السادسة وخمسين دقيقة، على أن تكون العودة على الساعة السابعة والنصف والوصول إلى العاصمة على الساعة التاسعة، و تنطلق رحلة الأربعاء مساء على الساعة السابعة من العاصمة وصولا إلى مطار عبد الحفيظ بوصوف على الساعة السابعة و خمسين دقيقة، والعودة على الثامنة والنصف مساء والوصول إلى العاصمة على الساعة التاسعة وعشرون دقيقة.