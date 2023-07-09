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توقيف مرتكبي جريمة قتل بأدرار

مجتمع
9 جولية 2023 ()
ف.غ
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أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار، بيانا كشف فيه توقيف مرتكبي جريمة القتل التي راح ضحيتها رئيس مكتب بريد آدغا بأدرار.

وورد في البيان، أن الضبطية القضائية قدمت أمام نيابة الجمهورية 5 أشخاص متورطين في الجريمة التي راح ضحيتها المرحوم "ب.ع.ق".

وتم على ضوء الاستماع إليهم، تم متابعة اثنين منهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وجناية السرقة بظرفي التعدد والتسلق.

فيما تمت متابعة اثنين آخرين بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، المشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة بظرفي التعدد والتسلق وتوبع المتهم الخامس بتهمم إخفاء أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية وعدم التبليغ عن جناية.

وبعد إحالتهم على قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت.

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