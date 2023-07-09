موجة حر قياسية تجتاح أغلب الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين من استمرار موجة الحر الشديدة تصل إلى 49 درجة مئوية تجتاح أغلب ولايات الوطن.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) بأن موجة حر متوقعة أن تصل إلى 49 درجة ستمس اليوم وغدا الثلاثاء ولايات بسكرة، المغير، الوادي، أولاد جلال، تقرت وورقلة، وستتراوح فيها درجات الحرارة بين 36و39 درجة تحت الظل.

موجة الحر القياسية والمتوقع أن تتراوح فيها أقصى درجات الحرارة بين 38 و40 وأدناها 26 و32 درجة تحت الظل ستواصل اجتياحها إلى غاية يوم غد الثلاثاء لولايات عين تيموشنت، وهران، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وستصل هذه الحرارة الشديدة إلى غاية يوم غد الثلاثاء إلى ما بين 43 و45 كأقصى درجة وما بين 28 و32 كأدنى في ولايات تلمسان، سعيدة، مستغانم، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، باتنة، ميلة، قسنطينة وقالمة، خنشلة وتبسة. بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، سطيف، أم البواقي وسوق أهراس.

كما ستمس موجة الحر هذه ولايات تندوف، أدرار، برج باجي مختار، تيميمون، البيض، النعامة والأغواط.