أسعار النفط تتراجع في مستهل التعاملات

شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية وصينية هذا الأسبوع.

وساهمت التخفيضات المتوقعة لإمدادات النفط الخام من السعودية وروسيا في الحد من الخسائر.

وكانت السعودية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري، تمديد الخفض الإضافي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا خلال شهر أوت، مع إمكان تمديده.

كما قررت روسيا خفض صادرات النفط طوعًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا خلال شهر أوت، في محاولة لدعم توازن السوق العالمية واستقرارها.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر المقبل بنسبة 0.6 بالمائة، لتصل إلى 77.94 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أوت الداخل بنحو 0.70 بالمائة، إلى 73.34 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي، على ارتفاع بأكثر من 3 بالمائة لتحقق ثاني مكاسبها الأسبوعية وسط مخاوف من نقص الإمدادات. وارتفع كلا الخامين القياسيين (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنحو 4 بالمائة و4.6 بالمائة على التوالي خلال الأسبوع الماضي.