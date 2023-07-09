انتشال خمسة غرقى بشواطئ بجاية ومستغانم

أنتشل غطاسو الحماية المدنية أمس الأحد خمسة غرقى بشواطئ ولايتي بجاية ومستغانم.

وأوضحت ذات المصالح في منشور عبر موقعها الرسمي على الفايسبوك، بأنه في ولاية بجاية تم انتشال الأول في الساعة الواحدة وخمس وخمسين دقيقة من شاطئ سيدي على التابع إقليميا لبلدية بجاية. وتم العثور على الغريق الثاني وانتشاله بشاطئ الجرف الذهبي في بلدية مالبو في تمام الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة.

والغريق الثالث تم انتشاله من شاطئ لوطة ببلدية سوق الإثنين في الساعة الواحدة وعمس عشرة دقيقة.

وفي ولاية مستغانم انتشل غطاسو الحماية المدنية غريقا من شاطئ صابلات ببلدية مزغرانفي الساعة الرابعة بعد الظهر وخمس وخمسين دقيقة، والغريق الثاني من شاطئ مطربة ببلدية مستغانم في الساعة السابعة مساء وعشرين دقيقة.