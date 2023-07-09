ملعب الدويرة: بلعريبي يأمر بتدارك التأخر

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي تعليمات صارمة بخصوص مشروع ملعب الدويرة .

وأوضح بيان الوزارة، أن بلعريبي قام بزيارة تفقدية لمشروع ملعب الدويرة، حيث قام بتفقد جميع أجنحة الملعب وكذا المحيط الخارجي للملعب لاسيما الحظيرة حيث عاين نقصا في عدد العمال الذين يشتغلون ليلا بالمشروع وهذا ما يتعارض والبنود التعاقدية والقاضية بضرورة العمل بنظام 3*8.

كما ترأس بعد ذلك الوزير اجتماعا ضم مؤسسة الإنجاز (SNTP) ومكتب الدراسات ( cnic) و الذي عرض جميع الأشغال المتبقية في المشروع. وخلال ذلك أسدى الوزير تعليمات صارمة لمؤسسة الإنجاز بضرورة تدارك التأخر وإدماج مؤسسات المناولة في المشروع على أن تبدأ في العمل قبل نهاية الأسبوع و هذا بنظام 3*8.

كما أمر مكتب الدراسات والقائمين على المشروع بضرورة المتابعة والحرص على استكمال جميع الأشغال المتبقية.