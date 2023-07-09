صراع عن بُعد بين نادي بارادو وأمل الأربعاء

تقترح الجولة التاسعة والعشرين وما قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى، المقررة اليوم، صراعا عن بُعد بين نادي بارادو وأمل الأربعاء، بعدما اقتصرت "الإثارة" في بطولة ماراطونية، على التعرّف عن هوية الفريق الذي سيرافق هلال شلغوم العيد إلى الرابطة الثانية.

ولأن مخلّفات الجولة السابقة "فصلت" بين أمل الأربعاء ونادي بارادو، بعد تواجدهما، قبل ذلك، جنبا إلى جنب في المركز ما قبل الأخير بنفس عدد النقاط، فإن تقدّم بارادو بنقطتين عن الأربعاء أثار جدلا كبيرا بعدما عاد بارادو من انتصار من بشار أمام شبيبة الساورة مقابل اكتفاء أمل الأربعاء بتعادل بأرضه أمام شبيبة القبائل، حيث شكك رئيس أمل الأربعاء في نزاهة فوز "منافسه" على مقعد الرابطة الأولى، ونقصد به نادي بارادو.

والملفت للانتباه، والحديث عن "الشكوك" في نزاهة بعض الأندية، أخذ أبعادا خطيرة، عدم تحرّك أية جهة للتحقيق في نتائج عديد من المباريات، خاصة أمام "التصريحات النارية" من مسؤولي بعض الأندية التي تُلحق إهانة جديدة ببطولة تلتهم الملايير دون أن يكون هناك، في المقابل، فرجة ولا نزاهة ولا هم يحزنون.

وبرغم أن هلال شلغوم العيد سقط منذ فترة إلى الرابطة الثانية، بعدما ألحقت أزمته المالية، ليس أضرارا به، إنما بالبطولة ككل، فإن نفس الفريق، هلال شلغوم العيد، يصنع الحدث اليوم، كونه قد يكون الفريق الذي سيحدد بنسبة كبيرة هوية الفريق الذي سيرافقه إلى الرابطة الثانية.

ويستقبل هلال شلغوم العيد، اليوم، نادي أمل الأربعاء، ونتيجة المباراة تهم منافسه المباشر، أمل الأربعاء، والفريق الآخر نادي بارادو الذي يستقبل اليوم اتحاد بسكرة، ففي حال فوز شلغوم العيد أو تعادله أمام أمل الأربعاء، فإن نادي بارادو سيضمن البقاء على حساب أمل الأربعاء في حال فوزه (بارادو) على اتحاد بسكرة.

أما إذا عاد أمل الأربعاء بانتصار من شلغوم العيد وحقق بارادو انتصارا أيضا أمام اتحاد بسكرة، فإن الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى المقررة يوم 15 جويلية، ستقترح "نهائي السقوط" بين أمل الأربعاء ونادي بارادو، حيث سيتعيّن، في تلك الحالة، على أمل الأربعاء تحقيق الفوز بملعبه (اسماعيل مخلوف) لضمان البقاء على حساب نادي بارادو، بينما يكفي نادي بارادو التعادل للبقاء في الرابطة الأولى على حساب أمل الأربعاء.