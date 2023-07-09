العاصمة: نفقا الشراقة يدخلان حيز الخدمة

قام، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع تابعة للقطاع بالعاصمة.

وأفاد بيان لولاية الجزائر، أن الوزير أشرف رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، على وضع حيز الخدمة للنفقين الأرضيين الموجودين على مستوى الطريق الوطني رقم41 ببلدية الشراقة، سيما وأن هذا المشروع المنجز يكتسي أهمية جد كبيرة في فك الاختناق المروري على مستوى الطريق الوطني وسيريح مستعملي الطريق في تفادي الازدحام خاصة الوافدين إلى قلب العاصمة.

وتأتي هذه المشاريع تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.