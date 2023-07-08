إنقاذ 300 مهاجر في عرض المياه الإيطالية

نفذت سفينة "أوبن أرمز" ستة مهام إنقاذ وسط المتوسط، أغاثت فيها ما وصل إلى 300 مهاجر.

وصلت سفينة المنظمة إلى ميناء برينديزي في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا يوم الأحد. ومن بين الذين تم إنقاذهم 84 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.

ويُعتقد أن المهاجرين قدموا من إريتريا ومصر وإثيوبيا وبنين وكوت ديفوار والكاميرون.

وأنقذت المنظمة هؤلاء المهاجرين خلال تنفيذها ستة مهام وسط البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

ويبحر المهاجرون من سواحل شمال إفريقيا، لا سيما تونس وليبيا، على متن قوارب متهالكة ومكتظة لا تصمد خلال رحلة عبور البحر المتوسط.