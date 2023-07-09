موجة الحر: توجيهات مصالح الحماية المدنية

دعت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين في بيان لها، المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية وذلك على إثر الارتفاع المسجل في درجات الحرارة بأغلب ولايات الوطن.

وفي هذا الإطار، أكدت ذات المصالح على ضرورة "توخي الحذر وإتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الأخطار المتعلقة بموجة الحر وكيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية"، داعية في إلى "عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال".

كما حثت على "تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا عند الضرورة، حيث يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من النهار، البقاء تحت الظل قدر المستطاع، استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية، إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار، إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها".

وفي ذات السياق، شددت ذات المصالح على أنه، في حالة ما إذا تطلب الأمر الخروج فيجب "ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) ويفضل أن تكون فاتحة اللون، ناهيك عن الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل".

وعلاوة على هذه الإرشادات، دعت المديرية العامة للحماية المدنية أيضا إلى "عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى)، إعطاء الماء بانتظام إلى الأشخاص المسنين والأطفال والمرضى".

أما بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، أكد البيان أنه "من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال الأوقات التي تشتد فيها الحرارة".

كما طالبت ذات المصالح بـ"تجنب السباحة في المسطحات المائية (السدود، البرك المائية، الأحواض)، وفي الشواطئ الممنوعة للسباحة، فيما يتوجب على الراغبين في التوجه إلى المساحات الغابية تفادي إحداث أي شيء قد يتسبب في نشوب حرائق".

وخلص البيان إلى أن الحماية المدنية تضع الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين لإبلاغ عن أي خطر مع تحديد طبيعته والعنوان بالضبط من أجل ضمان تدخل سريع وفعال.