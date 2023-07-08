بوتين التقى قائد "فاغنر" بعد التمرد

كشف الكرملين عن عقد اجتماع بين بوتين ورئيس "فاغنر" بعد 5 أيام من تمرد المجموعة شبه العسكرية، حسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

من جهتها نقلت "روسيا اليوم"، تصريح المتحدث باسم الكرملين أن بوتين استمع إلى قادة "فاغنر" وبحث معهم خيارات العمل والتوظيف العسكري خلال اجتماع معهم عقد في 29 جوان الماضي.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: " أكد قادة مجموعة فاغنر، في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، ولاءهم وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة القتال والدفاع عن وطنهم".

وأوضح بيسكوف أن الاجتماع عقد في الكرملين في 29 جوان الماضي، ودعا بوتين 35 شخصا إليه، بمن فيهم مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين وتم بحث أحداث 24 جوان.