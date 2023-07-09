اختبار حقيقي لأشبال بلماضي قبل "الكان"

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن خوض أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، مواجهة ودية ضد المنتخب السنغالي.

وأعلنت "الفاف" أن المواجهة ستقام يوم 12 سبتمبر المقبل على ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.

وتعتبر هذه المواجهة اختبارا حقيقيا لـ "الخضر" أمام منتخب يتواجد في أحسن أحواله بعدما أطاح بنظيره البرازيلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في مقابلة ودية شهر جوان الماضي.

كما أن إجراء المواجهة خارج الجزائر يقرب لاعبي المنتخب الوطني أكثر من أجواء كأس إفريقيا المقبلة، بسبب تشابه أحوال الطقس بين كوت ديفوار والسنغال، البلدان الواقعان في غرب إفريقيا.

وإضافة إلى مواجهة أبطال إفريقيا، سيستقبل زملاء محرز، خلال شهر سبتمبر، منتخب تنزانيا في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات "الكان".