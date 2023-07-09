عون يستقبل من قبل رئيس الوزراء الأردني

استُقبل اليوم الإثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، من طرف رئيس الوزراء الأردني بشر هاني محمد الخصاونة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف محمود الشمالي وسفير الجزائر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتمحور هذا اللقاء الجامع قبل افتتاح الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية، حول واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أكدا الطرفان إرادة بلديهما لدفع وتعزيز علاقات الشراكة والاستثمار بين الجزائر والمملكة الاردنية الهاشمية داعيا المستثمرين ورجال الأعمال إلى تباحث فرص الاستثمار والشراكة على أساس رابح-رابح لاسيما في المجالات الصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والمالية والصحة والإنتاج الصيدلاني.