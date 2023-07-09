8 اكتشافات جديدة لسوناطراك منذ بداية السنة

سجل مجمع سوناطراك ثمانية اكتشافات جديدة للمحروقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، من بينها سبعة اكتشافات بجهود خاصة واكتشاف واحد بالشراكة.

ووقفا للحصيلة المقدمة اليوم من قبل سوناطراك بمقر الشركة بحضور الرئيس المدير العام، توفيق حكار، وإطارات الشركة، والتي خصت حصيلة سنة 2022 والخمسة أشهر الأولى من سنة 2023، فإن إجمالي إنتاج المحروقات بلغ من جانفي إلى نهاية ماي 2023، ما يعادل 80 مليون طن مكافئ نفط، مقابل 79 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة نمو بلغت 2 في المائة، كما تم تسجيل خلال نفس الفترة من 2023، صادرات بما يعادل 21 مليار دولار بارتفاع حجم الصادرات بـ2 في المائة وسجل مستوى قياسي لصادرات الجزائر من البنزين بمقدار 170 ألف طن.

أما بالنسبة لحصيلة 2022، فقد سجلت 15 اكتشاف جديد للمحروقات منها 12 بمجهود خاص لسوناطراك، مع بلوغ إنتاج النفط 45.5 مليون طن مكافئ نفط منها 29.5 مليون طن بجهود خاصة لسوناطراك، وبلغت صادرات الجزائر 91.6 مليون طن مكافئ نفط في 2022 مقابل 95 مليون طن في 2021، مع تسجيل رقم أعمال للصادرات بـ 58.9 مليار دولار.