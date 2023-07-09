بعجي يحيل لطيفي على لجنة الانضباط

أحال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مؤخرا، رئيس كتلة الأفالان في مجلس الأمة، لطيفي أحمد الصالح، على لجنة الانضباط، ووفق ما بينت وثيقة، تحصلت "الخبر" على نسخة منها.

وورد في القرار، إن رئيس لجنة الانضباط المركزية مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف الحزب العتيد، في القرار الموقع من طرف الأمين العام أبو الفضل بعجي، أن اتخاذ هذا القرار في حق سيناتور"الأفالان" عن ولاية سوق أهراس، جاء على خلفية رفض التعليمات والتحريض على التمرد والعصيان وإفشاء أسرار الحزب التي تتحدث عنها المواد 11، 23 لا سيما الفقرات (2-7-8-9-10) و24 من القانون الأساسي للحزب.