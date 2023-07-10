المدية: الإفراج عن الطريق الازدواجي بني سليمان سيدي نعمان

أعلن النائب البرلماني عن ولاية المدية، سالمي لخضر، عبر صفحته في الفايسبوك، الإفراج عن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 18 في شطره الأول الرابط بين بني سليمان وسيدي نعمان على مسافة 23 كلم بمبلغ 800 مليار سنتيم وهذا في ميزانية 2023 كأولوية خاصة.

وقال ممثل الشعب "بعد جهد جهيد ومسار ماراطوني تم الإفراج عن هذا المشروع"، وأثنى بالمناسبة على رئيس الجمهورية الذي كان حريصا حسبه على إرساء مخططات التنمية عبر كامل التراب الوطني وبكل عدالة، ثم الوزير الأول على تجاوبه الفعال مع متطلبات الساكنة.

بعث النائب سالمي بشكره الجزيل لوزير المالية ووزير الأشغال العمومية على التفهم والتناسق مع انشغالات نواب الشعب، بما في ذلك الوالي على كل المجهودات المبذولة وحرصه المتواصل في هذا السياق.

وعبر ممثل الشعب عن مباركته لمختلف بلديات الجهة الشرقية على هذا المكسب الاستراتيجي.