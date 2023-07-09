إدارة الكوارث: دورة تكوينية للعرب والأفارقة بالجزائر

أشرف اليوم الإثنين المدير العام للحماية المدنية على انطلاق الدورة التكوينية الخاصة بتسيير وإدارة الكوارث، منها حرائق الغابات، يتدرب خلالها 26 عنصرا من 17 دولة عربية وإفريقية هي: الأردن والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والعربية السعودية ومصر والسنيغال والنيجر وتونس وموريتانيا وهايتي والكاميرون وكوت ديفوار وبورندي والكونغو الديمقراطية.

واستنادا إلى بيان لمصالح الحماية المدنية فإن هذه الدورة يؤطرها ضباط سامون مكونون، قدموا خلالها دروسا نظرية وتطبيقية باستعمال وسائل بيداغوجية وتقنية حديثة تزخر بها الحماية المدنية الجزائرية.

وتشتمل الدورة التكوينية على شقين: النظري على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل والشق التطبيقي على مستويين، الأول في المدرسة الوطنية للحماية المدنية، حيث تم استعمال جهاز المحاكاة الخاص بحرائق الغابات، والثاني على مستوى ولاية البويرة من أجل تمارين تطبيقية ميدانية.

وحسب نفس المصدر فإن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار الشراكة بين المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني والحماية المدنية الجزائرية، إذ سبق للحماية المدنية الجزائرية أن احتضنت عدة دورات تكوينية تخص إدارة وتسيير الكوارث وطب الكوارث بفضل خبرتها الواسعة في هذا المجال.