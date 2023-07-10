الحرارة ترعب تجار الجملة وتتسبب في انهيار الأسعار

سجل، اليوم، سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه ببوقرة في البليدة، انهيارا في سعر الموز الذي انخفض إلى 280 دينارا للكلغ، وبالموازاة قل الطلب عن بقية السلع واختفى الزبائن، الأمر الذي أرعب التجار خوفا من تلف وفساد أنواع من الخضروات والفاكهة نتيجة الحرارة الشديدة.

فرض الطقس الحار حظر تجوال حقيقي على زبائن سوق الجملة ببوقرة حيث بقي التجار يراقبون سلعهم المكدسة، مبدين خوفهم من عدم تسويقها خاصة الأنواع سريعة التلف والتعفن، ما جعل الأسعار تنهار، في مقدمتها الموز الذي انخفض سعره إلى 280 دينارا، فيما سجلت فاكهة "حب الملوك" سعرا قياسيا انخفض إلى حدود الـ 80 دينارا بعد أن كان في أيامه الأولى يتراوح بين 1800 و1500 دينار للكلغ الواحد.

وجاءت أسعار الفواكه الأخرى في المتناول خاصة الموسمية مثل العنب أين تراوح سعره حسب الأنواع بين الـ 160 و300 دينار والخوخ بين 150 و280 دينار، أما البطيخ الأحمر والأصفر فسجل أسعارا مقبولة أيضا تراوحت بين 70 و160 دينارا.

أما أسعار الخضر فبلغ سعر البطاطا بين 24 و40 دينارا محطما أسعار الأيام السالفة، والطماطم حسب النوع تراوح سعرها بين 40 إلى 70 دينارا، أما اللفت والجزر والكوسة فسعرها ظل يتراوح بين 35 إلى 70 دينار كذلك، ويتوقع أن تنخفض الأسعار نتيجة الحرارة غير العادية المسجلة في هذه الساعات.