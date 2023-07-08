أردوغان يساوم الغرب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الإثنين، أنه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي بشرط أن يعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتل.

وقال إردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية قبيل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف في ليتوانيا "أولا، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماما كما فتحنا الطريق أمام فنلندا".

وأضاف "هذا ما قلته" للرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما تحدث الرئيسان هاتفيا، الأحد.

وذكرت رويترز أن إردوغان قال في "تصريح مفاجئ"، الإثنين، إن على الاتحاد الأوروبي فتح الطريق أمام انضمام أنقرة إلى التكتل قبل أن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقدمت تركيا ملف ترشحها للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، في 1987، وفقا لفرانس برس.

ونالت وضع دولة مرشحة للانضمام للاتحاد في 1999 وأطلقت رسميا مفاوضات العضوية مع التكتل في 2005.

وتوقفت المفاوضات في 2016 على خلفية مخاوف أوروبية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا.

وقال إردوغان "أود التأكيد على حقيقة واحدة. تركيا تنتظر أمام بوابة الاتحاد الأوروبي منذ خمسين عاما".

وأضاف أن "جميع أعضاء الحلف الأطلسي تقريبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأنا الآن أخاطب تلك الدول التي تجعل تركيا تنتظر منذ أكثر من 50 عاما، وسأخاطبهم مجددا في فيلنيوس".

وشهدت العلاقات بين أنقرة ودول الاتحاد توترا قبل سنوات عدة، خاصة بعد محاولة انقلاب فاشلة في تركيا عام 2016، لكنها أخذت في التحسن إلى حد كبير منذ ذلك الحين. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على مساعدة تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لا سيما فيما يتعلق بملف الهجرة.