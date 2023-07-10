ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروري بتيارت

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروري الذي وقع صبيحة اليوم بمنطقة المطرونية على الطريق الوطني رقم 90 بين بلديتي مدريسة و توسنينة إلى 5 ضحايا.

وعلم من مصدر محلي مطلع أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة، ينحدرون من بلدية توسنينة، فيما ينحدر السائق من بلدية السوقر، كانوا على متن سيارة من نوع " طويوطا هيليكس" متجهين كالعادة إلى أحد الحقول بمنطقة المطرونية ببلدية مدريسة للعمل هناك.

وكانت مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود السادسة والربع عن طريق أعوان وحدتها الثانوية بدائرة السوقر مدعومين بالوحدة الرئيسية بعاصمة الولاية، وسجلت وفاة شخصين بموقع الحادث وإصابة 7 آخرين بجروح، نقلوا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الطاهر ميموني بمدينة السوقر، حسب نص بيانها المنشور عقب الحادث، قبل أن يلفظ 3 منهم أنفاسهم الأخيرة متأثرين بالجروح ليرتفع عدد الضحايا الحادث المروري الأليم إلى 5.