الألعاب العربية: ثماني ميداليات للجزائر بكرة الريشة

افتك المنتخب الجزائري لكرة الريشة (بادمينتون) ثماني ميداليات (ذهبيتان، فضيتان و4 برونزيات) في اليوم الخامس والأخير من الألعاب الرياضية العربية 2023، اليوم الإثنين بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر العاصمة).

وخلال الفترة الصباحية، توج المنتخبان الوطنيان رجال وسيدات بالذهبية، في نهائيين جزائريين خالصين. ففي نهائي الرجال، فاز كسيلة معمري ومدال صبري على مواطنيهما محمد عبد الرحيم بلعربي وعادل حامق بمجموعتين دون مقابل (21-15، 21-07).

وفي نهائي السيدات، فازت الجزائريتان ليندة مازري وياسمينة شيباح على الثنائي الجزائري هالة بوكساني وتانينة معمري بمجموعتين لواحدة (21-17، 14-21، 21-18).

وجاءت البرونزيات بفضل مدال صبري في الفردي (رجال) و تانينة معمري في الفردي (سيدات)، علاوة على فرد هدى ونهاد بن حوة في الزوجي سيدات، بالإضافة إلى محمد عبد العزيز أوشفون وهالة بوكساني في الزوجي المختلط.

وعادت ذهبية الفردي (سيدات) للأردنية مريم أبو عرة التي تغلبت في النهائي على مواطنتها مرح اسماعيل (21-16، 21-10).

وتتواصل المنافسات في الفترة المسائية بإجراء نهائيي الزوجي مختلط بين ثنائيين جزائريين وهما: كسيلة معمري -تانينة معمري و محمد عبد الرحيم بلعربي-ليندة مازري، فضلا عن نهائي الفردي (رجال) بين الجزائري عادل حامق والبحريني عدنان حسن.