سيدي بلعباس: مصرع "خمسينية" عند مدخل بلدية سيدي ابراهيم

لفظت في حدود الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهيرة يوم الإثنين سيدة في العقد الخامس من العمر أنفاسها الأخيرة بالطريق الوطني رقم 13 الرابط في شطره الشمالي بين ولايتي سيدي بلعباس ووهران وذلك بعد أن صدمتها سيارة أجرة عند مدخل بلدية سيدي ابراهيم 11 كم شمالي عاصمة الولاية.

وقالت مصالح الحماية المدنية "بأن الضحية توفيت بعين المكان" ، وهي التي تم تحويل جثتها صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" فيما فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.