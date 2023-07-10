لهذا السبب ارتفعت درجات الحرارة

أرجعت مسؤولة مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها حاليا العديد من مناطق الوطن إلى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط، متوقعة أن يتم تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة القصوى بداية من يوم الأربعاء المقبل على المناطق الوسطى.

وأوضحت بن رقطة في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الوضعية الجوية الحالية تعود إلى مرتفع للضغط الجوي في المستويات العليا متمركز على شمال الوطن وحوض البحر الأبيض المتوسط عموما، وهو ما يجعل معظم مناطق الوطن معرضة لارتفاع شديد في درجات الحرارة القصوى.

وأبرزت بن رقطة أن درجات الحرارة المتوقعة على كل من بسكرة، المغير وشمال الوادي تقارب 49 درجة تحت الظل، كما تبقى درجات الحرارة الليلية بدورها مرتفعة وتلامس 39 درجة، حيث يتوقع استمرار نفس الوضعية الجوية على هذه المناطق يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضافت أنه يرتقب تسجيل موجة حر تتعدى 40 درجة تحت الظل بداية من اليوم الاثنين بكل من عين تيموشنت، وهران، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، جيجل، سكيكدة، بجاية، عنابة والطارف، على أن تتواصل موجة الحر على هذه المناطق إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وبالنسبة لولايات تلمسان، سعيدة، مستغانم، تيارت، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، باتنة، ميلة، قسنطينة، قالمة، خنشلة وتبسة، فمن المنتظر أن تتعدى درجات الحرارة 43 تحت الظل وترتفع على مستوى بعض المناطق لتلامس عتبة 45 درجة، فيما يتنظر أن تتراوح بين 44 و 46 درجة على ولايات سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، عين الدفلى ومعسكر.

وبالنسبة للأيام القليلة القادمة، أشارت بن رقطة إلى أن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع تراجعا طفيفا في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء على المناطق الوسطى، في حين تتواصل درجات الحرارة المرتفعة على المناطق الغربية والشرقية إلى غاية يوم الخميس المقبل.