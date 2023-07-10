سايحي يدشن مرافق صحية بوهران

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين بوهران على تدشين عيادتين متعددة الخدمات بكل من مسرغين وبئر الجير ومستشفى جديد بمنطقة قديل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

ودشن سايحي بمعية والي الولاية، سعيد سعيود العيادة متعددة الخدمات بالقطب العمراني أحمد زبانة بمسرغين باسم المجاهد المرحوم مفلاحي محمد والعيادة متعددة الخدمات بمنطقة بلقايد بلدية بئر الجير، باسم المجاهد المرحوم تشيكو الهاشمي، ومستشفى قديل "باسم الدكتور فرادي بن محمد عمار (240 سرير).

وأكد الوزير للصحافة على هامش إشرافه على تدشين هذه المؤسسات الصحية على أهمية توفير الهياكل الصحية الجوارية على غرار العيادتين متعددة الخدمات اللتان تم تدشينهما اليوم لتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن وتجنيبهم التنقل إلى المؤسسات الصحية الكبرى، مشددا على "ضرورة زيادة عدد التخصصات الطبية التي تقدمها هذه الهياكل الجوارية". وأضاف أن "هذه الخدمات من شأنها المساهمة في تحسين الرعاية الصحية المقدمة لهؤلاء المواطنين لاسيما في مجالات أمراض النساء وطب الأطفال أو جراحة الأسنان، وبالتالي النجاح في تقريب الصحة من المواطن" وهو ما يدخل في إطار أنسنة الخدمات التي تدخل في إطار تحسين المرفق والخدمة العمومية".