استهلاك الكهرباء.. تسجيل ذروة تاريخية أخرى

سجّلت الجزائر، اليوم الإثنين، ذروة تاريخية جديدة في استهلاك الكهرباء بواقع 17905 ميغاواط في حدود الساعة 14.02 ، ليتم تجاوز الذروة الأولى المسجلة الأحد بواقع 17508 ميغاواط.

بحسب إفادات، خليل هدنة، الناطق الرسمي لمجمع "سونلغاز"، لإذاعة الجزائر، فإنّه بالرغم من الحرارة العالية المسجّلة، إلاّ أنّ الهياكل الطاقوية والشبكة الكهربائية الوطنية تفاعلوا إيجابياً مع هذه الوضعية الاستثنائية.

وذكر هدنة أنّ مصالح سونلغاز تكفلت بعمليات استرجاع الكهرباء لبعض المناطق التي مستها تذبذبات متفاوتة في توزيع الكهرباء.

وتشرف خلية اليقظة التي نُصّبت على مستوى المديرية العامة لمجمع سونلغاز، على كل التوجيهات التقنية والإمدادات الخاصة بالمورد البشري المتخصص والتدعيمات المادية لمواجهة كل طارئ قد يحدث جرّاء هذه الوضعية الاستثنائية.