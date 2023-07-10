الجلفة: شجار بين عائلتين يخلف عدة جرحى

استنفرت قوات الأمن ببلدية الإدريسية كل أعوانها واستدعت قوات التدخل لوقف شجار عنيف بين عائلتين بالعصي والأسلحة البيضاء على خلفية مناوشات كلامية بين بعض أفراد العائلتين وقعت بسوق الماشية ببلدية عين الابل المجاورة يوم أمس الأحد حول بيع خرفان لم يتم التوافق بين الطرفين حول السعر.

وانتهت المناوشات وعاد الطرفان إلى بلدية إقامتهما بالادريسية، لكن بعض ناشري الفتنة نشروا أن أحد الطرفين ضرب الآخر بصفعة على وجهه في السوق والواجب رد الاعتبار وهو ما أشعل الفتنة من جديد منتصف اليوم الإثنين لتستنفر كل عائلة أقاربها وبدأ العراك بالعصي لتتدخل عناصر الأمن على مستوى أمن دائرة الإدريسية واستنفرت معها قوات التدخل حيث تم التحكم والتفريق بين الطرفين بصعوبة بعد أن تعرض نحو عشرة أشخاص منهم إلى جروح وكدمات تم نقلهم إلى المستشفى الذي تكفل بالجرحى فيما بدأت بعض الأطراف المحايدة تسعى إلى الصلح .