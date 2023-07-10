حالة تأهب في الغابات إثر ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، عن حالة "تأهب قصوى" لكافة الفاعلين في حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، تفاديا أي طارئ، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

في بيان لها، أوضحت مصالح الوزارة أنها قامت بـ "الرفع من مستوى الحيطة والحذر والجاهزية القصوى، تبعاً للظروف المناخية الاستثنائية والنشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية، وبالنظر أيضا لملاحظة بعض السلوكيات الخاطئة وغير المسؤولة".

ويأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات المقررة منذ تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات في الفاتح جوان الماضي. ومن ضمن الاجراءات الوقائية لحماية الغابات من مخاطر الحرائق، أشار البيان إلى "منع تام لإقامة جلسات الشواء وأي إشعال للنار داخل أو بجنب الفضاءات الغابية عبر التراب الوطني، تحت أي ظرف كان".

ويُضاف إلى ذلك، "الإبقاء على حالة تجميد إنتاج مادة الفحم وهذا لما تشكّله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى الغابات"، وفقاً للمصدر ذاته.

وتشمل الإجراءات المتخذة تكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها.

وأكدت الوزارة التكفل بحالات التبليغ الواردة للرقم الأخضر 70-10، الموضوع حيز الخدمة للتبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات عامة أو تهدّد بنشوب النيران خاصة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار "العمليات الاستباقية للسهر على المحافظة على الثروة الغابية وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات الكائنة بالوسط الغابي أو بمحاذاته والتي تلزم كافة الفاعلين كل حسب مسؤوليته بالتجنيد التام والمتواصل طيلة فترة الحملة وذلك تحت شعار حماية الغابات مسؤولية الجميع".