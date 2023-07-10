"نهائي حاسم" بين أمل الأربعاء ونادي بارادو

أجريت، مساء اليوم الإثنين، الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى في أجواء طبيعية قاسية نتيجة موجة الحر التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

وتأجل حسم هوية النازل الثاني إلى الجولة الأخيرة بعدما نجحت اغلب الأندية التي تنافس على تجنب السقوط في تحقيق الفوز، فحسابيا تقلص عدد الأندية المهددة إلى أربعة هي نادي بارادو، نجم مقرة، اتحاد بسكرة وأمل الأربعاء.

غير أن مهمة اتحاد بسكرة ونجم مقرة سهلة باعتبار أنهما سيستقبلان ناديا مولودية وهران وهلال شلغوم العيد في مقابلتين شكليتين، فالأول ضمن بقاءه رسميا أما الثاني سقط منذ فترة طويلة إلى الرابطة الثانية.

وبنسبة كبيرة سينحصر التنافس بين ناديا أمل الأربعاء ونادي بارادو اللذان سيلتقيان في مقابلة حاسمة خلال الجولة 30 يوم السبت القادم، حيث تحتاج "الزرقا" للفوز بينما يكفي النادي العاصمي نقطة التعادل.

وما ميز الجولة أيضا هو انتصار شبيبة القبائل على نجم مقرة (2-0) وضمان البقاء رسميا بعد موسم صعب جدا عاشه أنصار "الكناري" على الأعصاب، وهو نفس الأمر بالنسبة للمتوج بلقب كأس الجمهورية أولمبي الشلف الذي أطاح باتحاد الجزائر (1-3). كما واصل الحصان الأسود، مولودية البيض، نتائجه اللافتة وقلص الفارق عن الوصيف شباب قسنطينة إلى نقطة واحدة بعد الإطاحة به بثلاثة أهداف مقابل هدف.

النتائج:

هلال شلغوم العيد - أمل الأربعاء 0-3

مولودية البيض - شباب قسنطينة 3-1

اتحاد خنشلة - شباب بلوزداد 4-0

نادي بارادو - اتحاد بسكرة 2-1

شبيبة القبائل - نجم مقرة 2-0

مولودية وهران - شبيبة الساورة 1-0

وفاق سطيف - مولودية الجزائر 1-1

اتحاد الجزائر - جمعية الشلف 1-3

- الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 61 29

2- شباب قسنطينة 47 29

3. مولودية البيض 46 29

4. مولودية الجزائر 44 29

5. اتحاد خنشلة 42 29

6. مولودية وهران 41 29

--. شبيبة الساورة 41 29

--. وفاق سطيف 41 29

9. اتحاد الجزائر 40 29

10. جمعية الشلف 39 29

--. شبيبة القبائل 39 29

12. نادي بارادو 38 29

13. اتحاد بسكرة 37 29

--. نجم مقرة 37 29

15. أمل الأربعاء 36 29

16- هلال. ش.العيد 04 29.