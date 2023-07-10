تريعة: مهزلة تحكيمية لا يمكن التغاضي عنها (فيديو)

فتح رئيس اتحاد بسكرة، عبد القادر تريعة، النار على الطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة ناديه مع نادي بارادو في إطار الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى.

ووصف تريعة ما حدث بملعب الدار البيضاء في العاصمة، مساء اليوم، بـ"المهزلة التحكيمية التي لا يمكن التغاضي عنها"، والتي كان بطلها الحكم سماش ومساعداه بولفلفل وبلاغمة.

واتهم ذات المتحدث لجنة التحكيم بتعيين حكم يفتقد للتجربة في مقابلة مصيرية بين ناديين يلعبان على تفادي السقوط، حيث منح ضربتي جزاء لأصحاب الأرض وتغاضى عن أخرى لاتحاد بسكرة، كما رفض هدفا شرعيا لأبناء الجنوب في الشوط الثاني عندما كانت النتيجة 2-1 للعاصميين.

ممن جهتها، نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد بسكرة شريط فيديو للهدف الثاني الذي سجله مهاجم الفريق في شباك المنافس ورفضه الحكم بشكل غريب بحجة التسلل رغم أن اللقطات أوضحت أن اللاعب البسكري كان في وضعية سليمة.

وانتهت المواجهة بفوز نادي بارادو بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى النقطة الـ38 في المركز الثاني عشر، فيما يحتل اتحاد بسكرة المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

وسيكون "البساكرة" مطالبون بتحقيق الفوز على مولودية وهران في الجولة الأخيرة من أجل تفادي السقوط، فيما سيتنقل نادي بارادو إلى مدينة الأربعاء لمواجهة الأمل المحلي ويكفيه التعادل من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى.