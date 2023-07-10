تسجيل 183 مخالفة منذ انطلاق موسم الاصطياف

عقد، اليوم الإثنين، اجتماع تنسيقي للجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره، تحت إشراف الأمين العام لوزارة الداخلية.

وحسب بيان الوزارة فقد تم تسجيل 183مخالفة عبر الشواطئ منذ انطلاق الموسم، منها ما تعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ المسموحة وعدم احترام دفاتر الشروط من طرف بعض المتعاملين؛ تم حجز أزيد من 830 وحدة من المعدات الشاطئية المستغلة بصفة غير شرعية كالكراسي، والطاولات والشمسيات.

كما تم تسجيل 19حالة غرق أغلبها على مستوى الشواطئ الممنوعة، مع تسجيل ما يفوق من 5500 تدخل لمصالح الحماية المدنية على مستوى الشواطئ.

وكشف ذات المصدر أنه تم غلق ستة شواطئ بسبب تلوث مياهها وخطرها على الصحة العمومية، مع العمل على إتمام عمليات إزالة التلوث بها قصد إعادة فتحها في أقرب الآجال.