استمرار موجة الحر القياسية على أغلب الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من استمرار موجة الحر الشديدة تصل فيها أقصى درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية وأدناها 26 درجة تجتاح طوال نهار اليوم أغلب ولايات الوطن.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللونين الأحمر والبرتقالي بأن موجة حر متوقعة أن تصل إلى 49 درجة ستمس اليوم ولايات بسكرة، المغير، الوادي، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، أولاد جلال، تقرت وورقلة، وستتراوح فيها درجات الحرارة بين 36و39 درجة تحت الظل.

موجة الحر القياسية مع الإنذار باللون الأحمر لأربع ولايات هي الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس والبليدة، متوقع أن تتعدى فيها درجات الحرارة 40 درجة وأدناها بين 26 و32 درجة تحت الظل ستواصل اجتاحها هذا الثلاثاء لولايات عين تيموشنت، وهران، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وستصل هذه الحرارة الشديدة إلى غاية إلى ما بين 43 و45 كأقصى درجة وما بين 28 و32 كأدنى ولايات تلمسان، سعيدة، مستغانم، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، باتنة، ميلة، قسنطينة وقالمة، خنشلة وتبسة. بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، سطيف، أم البواقي وسوق أهراس. كما ستمس موجة الحر هذه ولايات تندوف، أدرار، برج باجي مختار، بني عباس، المنيعة، عين صالح، تيميمون، غرداية، البيض، النعامة والأغواط.