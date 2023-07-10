أسعار النفط تنتعش مجددا

ارتفعت أسعار النفط من جديد في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض الخسائر التي لحقت بها خلال نهاية تعاملات أمس، وذلك مع تركيز التجار على تخفيض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا، بالإضافة إلى ضعف الدولار. وأدى خفض إنتاج النفط من جانب أكبر مصدري الخام في العالم، وهما المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى انخفاض الإمدادات والمعروض العالمي بنسب ما زالت تتنامى في الوقت الحالي، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وأسهم تمديد التخفيض الطوعي للإنتاج من جانب بعض دول تحالف أوبك+، إلى نهاية شهر أوت المقبل، في رفع أسعار النفط، في توقيت تراجع فيه الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته خلال شهرين، الأمر الذي يعزز الطلب على الخام. وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر القدام، بنحو 31 سنتًا أو 0.4 بالمائة إلى 78.03 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت الداخل، بمقدار 35 سنتًا أو 0.5 بالمائة إلى 73.34 دولارًا للبرميل.

ويؤدي تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته خلال شهرين، إلى تفكير التجار وحاملي العملات الأخرى في أن النفط الخام أقل سعرًا، الأمر الذي يعزز بدوره من الطلب على النفط، في توقيت تقل فيه الإمدادات في الأسواق تدريجيًا بسبب الخفض الطوعي.

يشار إلى أن أسعار النفط كانت قد حققت انتعاشًا جزئيًا خلال تعاملات أمس الإثنين، قبل أن تتراجع بشكل طفيف في نهاية الجلسات، ليهبط خام برنت القياسي تحت 78 دولارًا للبرميل، ولكنه يظل أعلى من مستويات الأسبوع الماضي، الذي لم يتجاوز حاجز الـ 76 دولارًا.