تيبازة: إخماد حريق غابة دوار خروبة

تمكن أعوان الحماية المدنية لولاية تيبازة اليوم الثلاثاء، من إخماد الحريق الذي اندلع بغابة دوار خروبة في بلدية الداموس. وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان بأن عملية الإخماد تمت في تمام الساعة الرابعة فجرا وثلاثين دقيقة (04:30)

وبدأت عملية الحراسة ليتم الإخماد النهائي للحريق في الساعة السابعة وخمسين دقيقة (07:50) بفضل الإمكانيات المسخرة والمتمثلة في 28 شاحنة إطفاء من مختلف الأحجام وخمس سيارات إسعاف للحماية المدنية وأربع شاحنات تابعة لمحافظة الغابات.

وأضاف ذات المصدر إن عملية الإطفاء تمت بقيادة مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية وبمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وموارد المياه.

وكان أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية بالداموس مدعومة بوحدات قوراية وحجر النص وشرشال المركز المتقدم مسلمون، قد تدخلوا ليلة البارحة في تمام الساعة الثامنة واثنين وثلاثين دقيقة (20:32)، من أجل إخماد حريق غابة، دوار خروبة، كما تدعم التدخل بكل من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات تيبازة والرتل المتنقل الجهوي.