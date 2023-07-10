بلعريبي في زيارة لمشروع مقر وزارة السكن

قام، مساء أمس الإثنين، محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، بزيارة تفقدية إلى المشروع الجديد الخاص ببناء مقر جديد لوزارة السكن والعمران والمدينة والمتواجد ببلدية دالي إبراهيم "الجزائر العاصمة"

وأوضح بيان الوزارة، أن المشروع تم الانطلاق في أشغاله منذ أيام قليلة وهذا بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية ووضع السياج الخارجي، ويتميز بتصميم وبمساحة متربعة على 2,5 هكتار

ويتكون من مبنى قاعدي متكون من 5 طوابق بالإضافة إلى 4 طوابق تحت أرضية وبرج يتوسط المبنى القاعدي بعلو 122م، ابتداء من المدخل الرسمي وهو متكون من 24 طابق و4 طوابق أخرى تحت الأرضية صممت كمرآب للسيارات بسعة 450 سيارة

كما يتميز تصميم هذا المشروع بهندسة عربية إسلامية جزائرية عصرية وهذا وفق المعايير الحديثة منها النظام المضاد للزلازل، بناية ذكية مزودة بآخر التكنولوجيات وجميع الضروريات الحديثة واستهل الوزير زيارته للمشروع بتفقد عتاد الحفر وإزالة الأتربة حيث عاين عدد الشاحنات وماكينات الحفر المستعملة، إجراءات السلامة المستعملة في المشروع والطريقة المنتهجة في انطلاق هذا المشروع الجديد ليجتمع الوزير بعد ذلك بكل الفاعلين في المشروع مؤسسة الإنجاز، مكتب الدراسات، الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC وجميع المهندسين القائمين على المشروع حيث استمع الوزير إلى عرض قدم من طرف مكتب الدراسات شرح فيه كيفية العمل والوسائل المستعملة في الإنجاز.