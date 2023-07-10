غلق ستة شواطئ بسبب التلوث

تقرر غلق ستة شواطئ بسبب تلوث مياهها وخطرها على الصحة العمومية.

وأفاد الاجتماع التنسيقي للجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره، الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الإثنين، عن غلق ستة شواطئ بسبب تلوث مياهها وخطرها على الصحة العمومية، مع العمل على إتمام عمليات إزالة التلوث بها، قصد إعادة فتحها في أقرب الآجال".

كما كشف الاجتماع عن حجز أزيد من 830 وحدة من المعدات الشاطئية المستغلة بصفة غير شرعية كالكراسي والطاولات والشمسيات"، ليتم في هذا الصدد "تجديد الالتزام بردع كل التصرفات التي تعكر سكينة المصطافين، من خلال تضافر جهود مختلف الأسلاك الأمنية وتعزيز تواجدها الميداني".

وتضمن الاجتماع التقييمي حصيلة الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف، حيث أشار البيان إلى أنه "بالرغم من تسجيل انخفاض، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، إلا أنه تم تسجيل 19 حالة غرق أغلبها على مستوى الشواطئ الممنوعة مع تسجيل ما يفوق 5500 تدخل لمصالح الحماية المدنية على مستوى الشواطئ".

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على "ضرورة تعزيز الرقابة ومضاعفة الجهود التحسيسية سيما بخصوص التقيد بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في الشواطئ غير المسموحة والمسطحات المائية".