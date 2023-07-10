سوناطراك تسلم أول شحنة من الغاز المسال لإيني

سلمت سوناطراك لشركة إيني بتاريخ 7 جويلية 2023 شحنة من الغاز الطبيعي المسال قدرها 90 مليون متر مكعب من الغاز على مستوى الميناء العائم الجديد لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي ببيومبينو في إيطاليا.

وأوضح بيان سوناطراك ، أنه تم نقل هذه الشحنة، التي تم تعبئتها على مستوى مركب التمييع GL3Z – بطيوة في الجزائر، بواسطة ناقلة الغاز المسال المملوكة للشركة الفرعية Hyproc.

ويعتبر هذا التسليم أول شحنة تجارية بهذا الميناء بعد نهاية المرحلة التجريبية، وهو ما يعتبر الانطلاقة الفعلية للاستغلال التجاري. وتعتزم سوناطراك رفع كمياتها نحو هذا الميناء الجديد على أساس منتظم، مما يعزز بالتالي دورها المركزي في تأمين الإمدادات نحو أوروبا، وإيطاليا على وجه الخصوص.