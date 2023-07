L'épisode caniculaire se poursuit dans plusieurs wilayas

Le BMS classé rouge/orange précise que des températures caniculaires pouvant atteidnre 49° concerneront les wilayas de Biskra, El M'ghiar, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Ouled Djellal, Touggourt et Ouargla

Le bulletin également classé rouge indiqué que des températures atteindront 40° dans les wilayas d'Alger, Tipaza, Boumerdes et Blida et entre 26 et 32° dans les wilayas d'Ain Temouchent, Oran, Béjaia, Jijel, Annaba et El Tarf.