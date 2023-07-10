الأمن الوطني يعلن عن مسابقة للتوظيف بهذه الولايات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادة، بعنوان سنة 2023، ضمن تخصص شعبة الصحة العمومية (طبيب عام ونفساني عيادي) وكذا شعبة البيطرة (طبيب بيطري).

وأوضح بيان المديرية، أن الولايات المعنية بالمسابقة هي كل من تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، جانت، المغير والمنيعة (حسب احتياجات المصلحة)، الوحدات الجمهورية للأمن بكل من ولايات بجاية، تيزي وزو وبومرداس (حسب احتياجات المصلحة)، المركز السينوتقني للأمن الوطني بعين تموشنت (حسب احتياجات المصلحة)

ويودع ملف الترشح على مستوى المصالح المحلية للشرطة (المصالح الولائية للموارد البشرية المعنية بعملية التوظيف).