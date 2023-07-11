تذبذب في رحلات قطارات ضاحية الجزائر العاصمة

سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية صباح اليوم الثلاثاء، على الساعة 11 و30 دقيقة، حادث انقطاع للتزود بالطاقة الكهربائية ما بين محطتي آغا والحراش بالجزائر العاصمة، وذلك بسبب اندلاع حريق بالقرب من السكة الحديدية.

وأوضح بيان الشركة، أن هذا العطب التقني أدى إلى توقف كلي لقطارات الضاحية (الكهربائية) بين محطة الجزائر وكل من العفرون، زرالدة، الثنية وتيزي وز، وذلك لمدة 20 دقيقة.

وأضاف البيان، أنه مباشرة بعد تدخل الفرق التقنية للشركة، تم إصلاح جزء من العطب التقني والسماح باستئناف حركة القطارات على خط واحد ما بين الجزائر والحراش، وعليه، تشهد حركة سير القطارات الكهربائية (قطارات الضاحية) تذبذبا خلال أمسية اليوم، في انتظار الإصلاح الكلي للعطب التقني.

وأشار البيان، أن القطارات غير الكهربائية المتوجهة نحو مناطق غرب وشرق البلاد، عبر هذا الخط تسير بشكل عادي.