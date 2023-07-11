عودة أول فوج من حجاج ولايتي الأغواط والجلفة

وصل صبيحة اليوم الثلاثاء أول فوج من حجاج ولايتي الأغواط والجلفة إلى مطار مولاي أحمد مدغري ، قادمين من البقاع المقدسة.

وذلك عبر رحلة مباشرة من المدينة المنورة باتجاه مطار الأغواط بعد أداء مناسك الحج لموسم 2023 .

وكانت السلطات المحلية لولايتي الأغواط والجلفة ممثلة في والي الأغواط ورئيس ديوان والي ولاية الجلفة ومدير التقنين والتنظيم العام بالجلفة في استقبال الفوج الأول من الحجاج الذي يتكون من أزيد من 300 حاج وحاجة بمطار مولاي أحمد مدغري حيث تم توفير جميع التسهيلات الأمنية والجمركية لهم، مثلما ذكر مسؤول في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.

وتتواصل رحلات نقل حجاج ولايتي الأغواط والجلفة ما يقارب ألفي حاج والتي تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى غاية الإثنين المقبل