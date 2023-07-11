نقابة ممارسي الصحة العمومية تراسل رئيس الجمهورية

راسلت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، مطالبة إياه بالتدخل العاجل بخصوص الاضطرابات التي يعرفها نشاط المصالح الصحية، بسبب ندرة بعض الأدوية والمستلزمات الصيدلانية الضرورية وهذا للتكفل الأحسن بالمرضى، منها دواء التخدير الخاص بنشاط طب الأسنان.

في بيان تحوز "الخبر" على نسخة منه أبدت النقابة قلق المهنيين من مختلف الأسلاك الطبية (أطباء عامون-أخصائيون-أطباء أسنان-صيادلة) أمام استمرار الانقطاع في تزويد المؤسسات والمصالح الصحية ببعض الأدوية، والمستلزمات الطبية الضرورية التي لها صلة مباشرة بشروط التكفل الصحي بالمواطن.

وكشف البيان أن تقارير العديد من المكاتب الولائية تؤكد منذ أسابيع وجود نقص حاد في انقطاع التموين ببعض الأدوية، والمنتجات الصيدلانية، إذ يشمل هذا النقص مختلف العلاجات من المضاد الحيوي، ومخدر الأسنان، إلى علاجات الأمراض المزمنة، وكذلك بعض المستلزمات الصيدلانية، وعلى سبيل المثال لا الحصر خافض اللسان الخشبي، حيث بين البيان النقابي أن هاته الملاحظات لم تتمكن النقابة من تسجيلها على مستوى اللجنة الوزارية الخاصة باليقظة الصيدلانية التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية بسبب تعليق نشاطها منذ أكثر من ستة أشهر رغم تجديد عضوية النقابة فيها بطلب من مصالح الوزارة.

وفي ختام بيانها تؤكد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنها كلها ثقة في شخص السيد رئيس الجمهورية، راجية من سيادته التفاتة خاصة لهذا الملف، مع أمل أخذ التدابير العاجلة لتسويته.