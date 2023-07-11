البيض: توقيف شخص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوقطب بأمن ولاية البيض، من حجز 07 كبسولات من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 48200 دج وتوقيف الشخص المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة.

تعـود حيثيات القضية، إثر تحصل مصالح أمن دائرة بوقطب على معلومات مؤكدة، مفادها قيام أحد الأشخاص من معتادي الإجرام ببيع وترويج المؤثرات العقلية في الأوساط الشبانية باستغلال مسكنه العائلي، عليه تم تحديد هوية المشتبه فيه وتكثيف عمليات البحث والتحري، أين تم توقيفه على مستوى أحد شوارع المدينة وتحويله إلى مقر أمن الدائرة وفتح التحقيق.

في نفس السياق، تم استصدار إذن بتفتيش المسكن العائلي للمشتبه فيه، والتي كانت نتائجه إيجابية مكنت من حجز 07 كبسولات من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي من عائـدات الترويـج مقدرة بـ 48200 دج .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب، وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضده حكم بــ 18 شهرا حبس نافذة مع الإيـداع وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.