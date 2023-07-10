لاعب جزائري في الدوري الأمريكي

أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ضم اللاعب الجزائري منصف بقرار قادما من نادي استرا الكرواتي بعقد يمتد إلى غاية سنة 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال المدير الرياضي للنادي الأمريكي، ديفيد لي، في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي: "يسعدنا أن نرحب بمنصف في نيويورك، إنه مهاجم موهوب، نحن متحمسون للتأثير الذي سيحدثه على فريقنا، خاصة مع دخولنا المراحل الأخيرة من الموسم".

وأضاف ذات المتحدث "مع الخبرة التي اكتسبها منصف على مستوى الأندية والمنتخب الجزائري للشباب، إلى جانب تجربته في كرواتيا، نعتقد أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم سيكون خطوة ممتازة في مسيرته، نتطلع إلى المساعدة في مواصلة تطوره".

من جهته قال بقرار: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي مدينة نيويورك، إنه ناد يلعب كرة هجومية تناسب أسلوبي، أتطلع إلى اللعب في هذه المدينة وآمل أن أساعد الفريق في التنافس على الألقاب".

وأضاف صاحب الـ22 عاما: "سأستمر في العمل الجاد كل يوم لأتطور كمحترف داخل وخارج الملعب، إنه لشرف لي ولعائلتي ولبلدي أن أمثل هذا النادي وأن ألعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم. أنا متحمس لبداية المشوار".

للتذكير شارك اللاعب السابق بوفاق سطيف مع المنتخب الجزائري لأقل من 23 عاما في ست مناسبات وساهم بهدف واحد في جميع المسابقات.