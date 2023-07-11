عطاف يتلقى دعوة من نظيره الأمريكي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، رسالة من نظيره الأمريكي، كاتب الدولة، أنتوني بلكنين، يدعوه من خلالها للقيام بزيارة عمل إلى واشنطن في أقرب فرصة تسمح بها التزامات وارتباطات كل منهما.

وحسب بيان وزارة الخارجية، ستشكل هذه الزيارة فرصة لعقد الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي، من جهة، ومن جهة أخرى وبشكل أعم، لتقييم واقع التعاون متعدد الأبعاد بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا السياق، سيولي الطرفان اهتماماً خاصا لمسائل الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب، والشراكة الاقتصادية المتطورة باستمرار، وكذا مجالي الثقافة والتعليم اللذين تتوسع مكانتهما في العلاقات بين البلدين، يضيف البيان.