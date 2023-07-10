تصدير: رئيس الجمهورية يكرم 14 مؤسسة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، على تكريم 13 مصدرا منهم مؤسسة "إيريس" Saterex-IRIS، التي حازت على "الوسام الشرفي للتصدير"، إلى جانب تكريم فرع لمؤسسة "صافكس" كأحسن هيئة مرافقة للتصدير.

وتم التكريم خلال اشراف رئيس الجمهورية على افتتاح الطبعة الأولى لـ"الوسام الشرفي للتصدير" التي نظمت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تحت شعار "التزام، انجازات و آفاق" بهدف تكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة (2020-2022) و التعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحرقات.

وصدرت "إيريس" خلال الفترة المعنية منتجاتها، من أجهزة الكترونية وكهرومنزلية وإطارات العجلات، بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون دولار إلى 28 بلدا. وتطمح الشركة، التي تشغل 3455 عاملا، إلى تصدير 146 مليون دولار آفاق سنة 2029.

وتم إجمالا منح أوسمة شرفية تكرم 11 فئة من المصدرين، لفائدة 13 مصدرا، فضلا عن وسام آخر تم منحه لشركة "تصدير"، فرع الشركة الجزائر للمعارض والتصدير (صافكس) كأفضل هيئة مرافقة للمصدرين خلال الفترة المعنية.

فإلى جانب "الوسام الشرفي للتصدير"، تم منح جائزة "أفضل مصدر للمنتجات الصناعية" ل3 مؤسسات هي "ميديتيرانين فلوت غلاس.أم.أف.جي "Mediteranean Float Glassmfg و"فاداركو" Faderco (فرع وراك - Warak)، و"سوميفوس" Somiphos، ومنح جائزة "أفضل مصدر للصناعة الصيدلانية" لمؤسسة "اي.أم.سي" IMC و جائزة "أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية" لمؤسسة "بوبلنزة اغرو اليمونتار" Boubelenza Agro Alimentaire".

كما تم منح جائزة "أفضل مصدر تمور" لمؤسسة "بيودات ألجيري" Biodattes Algérie و جائزة "أفضل مصدر لزيت الزيتون" لمؤسسة "كياراد" Etablissement Kiared و جائزة "أفضل مصدر خدمات (مؤسسة ناشئة)" للمؤسسة الناشئة "يسير" Yassir Statrt-UP و جائزة "أفضل مصدر للقارة الإفريقية" لـ"شركة توزيع مواد البناء" التابعة لمجمع "جيكا" (Sodismac).

وحاز أمير بن حمادي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة "كوندور اليكترونيك" Condor Electronics على جائزة "أفضل مصدر شاب" فيما حازت مسيرة مؤسسة "إكسبو كوير" Expo Cuir على جائزة "أفضل مصدر امرأة".

وتم منح جائزة "أفضل شركة مصدرة أجنبية أو مختلطة ناشطة في الجزائر" لمؤسسة "السويدي كابل ألجيريا" El Sewedy Cables Algeria.