حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة له اليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر التي قد تصل إلى 46 درجة مئوية على مستوى عدة ولايات من الوطن، إلى غاية يوم غد الأربعاء.

وحسب النشرية التي وضعت هذه المناطق في مستوى يقظة "برتقالي"، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة، شمال تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البوير، تيزي وزو، قسنطينة، ميلة، قالمة، غرب باتنة، جنوبي خنشلة وتبسة، ما بين 44 و 46 درجة مئوية وما بين 28 و34 بالنسبة للدرجات الدنيا.

وبالنسبة لولايات الجزائر، بومرداس، جنوب وهران، جنوب مستغانم، جنوب تيبازة، جنوب بجاية، جيجل، سكيكدة، جنوب عنابة والطارف، فإن درجات الحرارة المرتقبة فيها تتراوح ما بين 40 و42 درجة مئوية وقد تصل إلى 45 درجة بجنوب سكيكدة، في حين تتراوح الدرجات الدنيا ما بين 28 و32 درجة، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن النشرية الصادرة يوم الأحد الماضي تبقي سارية المفعول.